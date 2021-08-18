Украина Курсы валют на 19 августа: гривна на максимуме за год

2021-08-18 20:40

 

За день евро подешевел сразу на 14 копеек, доллар потерял лишь несколько копеек. Такая ситуация наблюдается как в официальных курсах НБУ, так и на межбанке.

Национальный банк Украины на четверг, 19 августа, укрепил курс гривны на 2 копейки по отношению к доллару и на 14 по отношению к евро. Это наименьшие курсы обеих иностранных валют за последний год. Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ в среду, 18 августа.

Нацбанк установил официальные курсы валют на следующем уровне:

– 100 долларов США – 2664,55 гривен (-0,0297 грн);

– 100 евро – 3123,79 гривен (-0,1441 грн).

На межбанковском валютном рынке курс доллара в продаже снизился на 5 копеек до 26,62 гривен за доллар, курс в покупке до 26,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 31,19 гривен за евро.

Ранее Нацбанк рассказал об изменениях в деятельности банков. По данным регулятора, финучреждения активно сокращают сеть филиалов и персонал, а также снимают банкоматы и устанавливают POS-терминалы.

Напомним, на прошлой неделе Нацбанк в три раза сократил покупку валюты. Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1263,10 млн долларов и продал 169,50 млн долларов.

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