Украина Многодетным семьям выплатят матпомощь: кому и сколько дадут

2021-08-19 21:20

В четверг, 19 августа, в регионы направили средства в сумме 290 миллионов гривен на выплату помощи 145 тысячам детей из многодетных малообеспеченных семей.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

В Кабинете министров решили выплатить одноразовую денежную помощь на детей из многодетных малообеспеченных семей для подготовки к учебному году. По 2000 гривен получит каждый такой ребенок, которому на 1 августа 2021 исполнилось от 6 до 18 лет включительно.

Выплату единовременного пособия проведут органы социальной защиты населения. При этом обращение родителей не требуется.

Ранее мы писали, что к 30-летию Независимости украинцы получат материальную помощь, но на выплаты могут рассчитывать только некоторые категории граждан.