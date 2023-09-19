ВОЙНА В Украине 6000 гривен ежемесячно: некоторым военным выплатят дополнительную надбавку

2023-09-19 18:26

Некоторые военнослужащие Вооруженных Сил Украины будут получать дополнительную надбавку 6000 гривен.

Как сообщает "Хвиля", ссылаясь на закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины по отдельным вопросам, связанным с прохождением военной службы во время действия военного положения", речь идет о бойцах срочной службы.

Теперь ежемесячно им будут выплачивать по 6000 гривен дополнительного вознаграждения. Также по желанию они могут перевестись в категорию мобилизованных, но только есть срок службы по призыву закончился во время военного положения или продлен сверх установленных сроков, но не менее, чем после 6 месяцев службы.

Кроме того, мужчины, которые ранее не проходили военную службу в ВСУ или других военных формированиях и правоохранительных органах, во время мобилизации будут направляться на курс базовой военной подготовки и подготовку по военно-учетной специальности.

Также установлены обязанности для командиров – не допускать привлечения к участию в ведении боевых действий призывников во время мобилизации, которые не прошли курс базовой военной подготовки.