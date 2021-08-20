Украина Когда в приложении Дія начнет полноценно работать услуга смены прописки онлайн

2021-08-20 18:33

В Дії наибольшим спросом пользуется услуга смены места регистрации, которая пока доступна в тестовом режиме в нескольких городах, однако осенью будет запущена по всей стране. Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Gazeta.ua в пятницу, 20 августа.

Федоров говорит, что услуга изменения места регистрации - самая популярная в стране.

"Мы много сил бросили, чтобы оцифровывать ее. Запустили возможность менять место регистрации онлайн в нескольких местах. Хотим, чтобы осенью вся страна могла это делать в несколько кликов", - сказал Федоров.

По словам министра, на данный момент каждая территориальная община имеет отдельный реестр, и они не взаимодействуют.

"А еще есть военкоматы - это отдельная история. Не буду говорить о коррупционных злоупотреблений. В этом направлении всегда есть какое-то ментальное сопротивление делать цифровизацию. Но надеюсь, что на Diia Summit в октябре сможем представить уже обновленную услугу, которая будет работать по всей стране", - пояснил Федоров.

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