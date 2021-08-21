Украина «Достойная пенсия»: в Минсоцполитики назвали условие повышения выплат

2021-08-21 14:30

Минсоцполитики посчитали сколько нужно зарабатывать и откладывать, чтобы обеспечить себе более-менее достойную старость, а также указали какие условия необходимо выполнить для этого.

Об этом сообщает сайт ведомства.

Согласно пенсионной реформе, в Украине уже должны были заработать три уровня пенсионной системы.

Однако, пока даже второй уровень пенсионной системы — обязательные пенсионные накопления — не введен.

Добровольные пенсионные накопления есть у менее миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников.

Сейчас для большинства украинцев работает только первый — солидарный уровень пенсионной системы. Однако солидарные пенсии уже скоро не смогут обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

В Министерстве социальной политики оценили факторы, которые необходимы для получения пенсии в 7000 гривен. Ее может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

Это возможно даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год).

Для примера все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и построена модель для человека, который: