Украина «Достойная пенсия»: в Минсоцполитики назвали условие повышения выплат

2021-08-21 14:30

 

Минсоцполитики посчитали сколько нужно зарабатывать и откладывать, чтобы обеспечить себе более-менее достойную старость, а также указали какие условия необходимо выполнить для этого.

Об этом сообщает сайт ведомства. 

 Согласно пенсионной реформе, в Украине уже должны были заработать три уровня пенсионной системы.

Однако, пока даже второй уровень пенсионной системы — обязательные пенсионные накопления — не введен.

Добровольные пенсионные накопления есть у менее миллиона человек — это около 9% от количества застрахованных наемных работников.

Сейчас для большинства украинцев работает только первый — солидарный уровень пенсионной системы. Однако солидарные пенсии уже скоро не смогут обеспечить пенсионерам достойный уровень жизни.

В Министерстве социальной политики оценили факторы, которые необходимы для получения пенсии в 7000 гривен. Ее может получать человек с полным страховым стажем из двух источников: солидарной и накопительной систем.

Это возможно даже при небольших взносах 4% от заработной платы, которые предлагаются для запуска обязательных пенсионных накоплений, и доходности + 0,25% в месяц выше инфляции (около 3% выше инфляции в год).

Для примера все расчеты сделаны в сегодняшних ценах, чтобы не спорить о прогнозах инфляции, и построена модель для человека, который:

  • получает заработную плату 15 000 гривен в месяц,
  • работает и копит с 25 до 60 лет (имеет 35 лет стажа),
  • на собственный пенсионный накопительный счет ежемесячно в течение периода работы получает 2% от зарплаты из сумм уплаченного ним НДФЛ и дополнительно 2% от зарплаты из сумм ЕСВ, который за нее оплатил работодатель (вместе 4% — 600 гривен),
  • после завершения периода работы получает накопительную пенсию в течение 15 лет,
  • все время накопления средства человека работают с доходностью 0,25% выше инфляции в месяц (примерно 3% выше инфляции в год),
  • получает пенсию из солидарного уровня на уровне средней на сегодня — 3 624 грн (по состоянию на 01.03.2021).

 

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