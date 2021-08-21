Украина Украинцам рассказали, какую компенсацию можно требовать за перебои в электроснабжении

2021-08-21 15:00

НКРЭКУ повысила размер компенсации потребителям, которая должна прийти автоматически в платежках за свет.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла постановление, которое вводит более жесткие штрафные санкции за нарушения качества облэнерго снабжения электроэнергией потребителям.

Об этом заявила член НКРЭКУ Ольга Бабий в эфире одного из телеканалов.

По ее словам, своим решением Нацкомиссия приблизила стандарты электроснабжения к европейским. Теперь плановые перерывы в электроснабжении могут быть не более 12 часов (раньше были 24 часа), а в зимний период время на реконструкцию и ремонт сократили до 8 часов.

Кроме того, продолжительность аварийных ремонтов теперь должна быть не более 22 часов, раньше было 24 часа.

"Мало кто из нас знает, что, если у нас отсутствовало электроснабжение больше этого времени, то мы имеем право на компенсацию. Ранее бытовой потребитель имел право на компенсацию 200 гривен, сейчас эта компенсация составит 300 гривен", - сказала она.

Бабий пояснила, что компенсация должна прийти автоматически в платежке за месяц, в котором был перерыв по электроснабжению. Она подчеркнула, не нужно писать никаких заявлений. Если компенсация не была предоставлена автоматически - потребитель должен обратиться в НКРЭКУ.

"Эти наши компенсации должны стимулировать облэнерго модернизировать сети и улучшать качество обслуживания", - добавила она.

Бабий также отметила, если вследствие скачка напряжения у потребителя сгорели бытовые приборы, то он должен обращаться в облэнерго за компенсацией, а в случае возникновения спора - этот вопрос рассмотрит Государственная инспекция по энергетическому надзору.

Она добавила, что за последний год количество штрафных санкций возросла: если в 2019 году было компенсировано 3,2 млн грн, то в 2020 - 4,6 млн грн. "Сейчас Нацкомиссия ввела более жесткие стандарты к компаниям, которые распределяют энергию, это бывшие облэнерго. Для того, чтобы они повышали качество электроснабжения", - отметила Бабий.