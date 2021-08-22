Украина Что можно было купить на 10 гривен в 1990-х и сейчас: сравниваем цены на продукты

2021-08-22 12:00

Цены в Украине за 30 лет Независимости существенно изменились. В начале 90-х заработки украинских граждан не были привязаны к курсу доллара, да и валюта в те года имелась мало у кого. Средняя зарплата после введения собственной валюты – гривны, составляла около 100-130 гривен. В пересчете на доллары – около 73 долларов.

Что можно было купить в 1990-х годах на 10 гривен и как изменились цены в 2021 году – читайте в нашем материале.

Минимальная заработная плата в 1997 году в Украине составляла 15 гривен, средняя заработная плата в 1996 – около 130 гривен. В 2021 году средняя зарплата в Украине составила 14 тысяч гривен, минимальная – 6000 гривен.

В 1996 году за 1 гривну можно было купить килограмм моркови или литр молока. Цена батона – 50 копеек. Также за гривну можно было купить пачку сливочного масла или пол-литра сметаны. Литр водки стоил 2,20, а килограмм мяса – 4 гривны.

Около двух гривен нужно было отдать за литр подсолнечного масла, и на гривну можно было купить 3 килограмма картошки. Килограмм гречки – 60 копеек, сахара -70 копеек. На 10 гривен можно закупить продукты для питания целой семьи в среднем на 5-7 дней.

В 1996 году на 10 гривен можно было купить 31 батон, в 2021 году этих денег хватит едва ли на половину батона. 2,5 кг мяса стоили около 10 гривен, а сейчас на эти деньги можно купить кусочек в 150-200 грамм.

За 10 гривен в 2021 году можно купить 200 мл подсолнечного масла, в 1996 году хватило было на 5,5 литров. Гречки можно было купить 16,5 килограмм, сейчас – 300 грамм. За 10 гривен в 1996 году можно было купить почти мешок картошки – 33 кг, сейчас – едва хватит на 1 кг.

Заправить автомобиль на 10 гривен в 1996 году можно было на 16,5 литров, сейчас – 0,3 л. Соли можно было купить 33 кг, сейчас – 1 кг. Сметаны – 4,5 л, а сейчас – едва 100 мл. Сливочного масла – 10 пачек, а сейчас хватит на 1/6 упаковки. На 10 гривен можно было купить 12 плиток шоколада, а сейчас этих денег хватит на 1/5 часть плитки.