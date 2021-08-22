Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.
А вот при наличии достаточного количества специального стажа на пенсию независимо от возраста могут рассчитывать: работники авиации, образования, здравоохранения, соцобеспечения, спортсмены, артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений.
Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа:
- 25 лет – по состоянию на 1 апреля 2015 года;
- 25 лет и 6 месяцев – на 31 декабря 2015 года;
- 26 лет и 6 месяцев – на 11 октября 2017 года.
Офицеры, прапорщики, мичманы, сверхсрочники и контрактники, которые имеют выслугу лет 25 лет и больше, имеют право на назначение пенсии с 1 октября 2020 года.
Кроме того, некоторые офицеры могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 20 и более лет стажа. Мало того, если офицер в 16 лет пошел в суворовское училище и прослужил 25 лет, то имеет право выйти на пенсию в 41-42 года.