Украина Стало известно, кто может выйти на пенсию в 45 лет

2021-08-22 15:00

Некоторые украинцы могут выйти на пенсию не дожидаясь пенсионного возраста – 60 лет. Речь идет о пенсии за выслугу лет при наличии особого гражданского или военного стажа.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины.

Для одних категорий лиц пенсия по выслуге лет назначается по достижении определенного возраста, а для других – не зависит от возраста.

Пенсии за выслугу лет назначаются:

Некоторым работникам образования, здравоохранения и соцобеспечения. Некоторым работникам авиации и летно-испытательного состава; Рабочим локомотивных бригад; Некоторым работникам, которые заняты в перевозках и безопасности движения на железнодорожном транспорте и метро; Водителям грузовиков на шахтах, рудниках, карьерах и т.п.; Механизаторам на погрузочно-разгрузочных работах в портах; Работникам, занятым на полевых работах; Рабочим и мастерам лесозаготовок и лесосплавов; Артистам, актерам театра.