Представителям этих категорий нужно иметь достаточное количество специального стажа и достичь 60 лет.

А вот при наличии достаточного количества специального стажа на пенсию независимо от возраста могут рассчитывать: работники авиации, образования, здравоохранения, соцобеспечения, спортсмены, артисты театрально-концертных и других зрелищных заведений.

Пенсия за выслугу лет назначается при наличии стажа:

  • 25 лет – по состоянию на 1 апреля 2015 года;
  • 25 лет и 6 месяцев – на 31 декабря 2015 года;
  • 26 лет и 6 месяцев – на 11 октября 2017 года.

Офицеры, прапорщики, мичманы, сверхсрочники и контрактники, которые имеют выслугу лет 25 лет и больше, имеют право на назначение пенсии с 1 октября 2020 года.

Кроме того, некоторые офицеры могут выйти на пенсию в 45 лет при наличии 20 и более лет стажа. Мало того, если офицер в 16 лет пошел в суворовское училище и прослужил 25 лет, то имеет право выйти на пенсию в 41-42 года.

 

 