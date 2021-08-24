Украина Google посвятил дудл Дню Независимости Украины

2021-08-24 09:02

Поисковая система Google посвятила дудл Дню Независимости Украины. Новая тематическая картинка появилась на главной странице поисковика.

На рисунке изображено казацкое судно на воде, а на его парусе нарисован украинский герб. В дудле использованы оттенки желтого и синего.

При нажатии на картинку открывается страница с информацией о Дне Независимости Украины.

Напомним, 24 августа 2021 года Украина отмечает 30-ю годовщину независимости. В рамках празднования в Киеве состоится военный парад с участием более пяти тысяч военнослужащих и рекордного числа техники.

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ОНЛАЙН День Независимости по часам: что посмотреть и как не пропустить самого интересного 2021-08-24 10:25