Мир Значительную часть кода, который сегодня создает Google, генерирует искусственный интеллект

2024-11-08 22:12

Более четверти всего кода, который сегодня создает Google, генерирует искусственный интеллект. Об этом заявил генеральный директор компании Сундар Пичаи, передает The Verge.

Он рассказал, что после генерации код подробно проверяется и принимается инженерами компании. Таким образом, глава Google уверяет, что компания уверена в технологиях, которые она разрабатывает.

"Наши новые функции искусственного интеллекта в поиске расширяют список вещей, которые люди ищут и как люди ищут. В облачных сервисах наши решения по искусственному интеллекту помогают глубже внедрять продукты среди существующих клиентов, привлекать новых клиентов и заключать большие сделки. А общий доход YouTube от рекламы и подписки за последние четыре квартала впервые превысил 50 миллиардов долларов", – отметил Пичаи.

Компания Alphabet сообщила о $88,3 млрд дохода за квартал, из которых доход Google Services (включающий поиск) составил $76,5 млрд, что на 13% больше, чем в прошлом году, а доход Google Cloud (включающий продукты инфраструктуры ИИ для других компаний) составил $11,4 млрд, что на 35% больше, чем в прошлом году.

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