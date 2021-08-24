Украина В ходе эвакуации из Афганистана украинский самолет был захвачен и отправлен в Иран - МИД

2021-08-24 11:01

В Афганистане в ходе эвакуации из аэропорта Кабула украинский самолет "захватили другие люди", рассказал замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин в комментарии Громадському.

"В прошлое воскресенье наш самолет захватили другие люди. Они были вооружены, в том числе огнестрельным оружием. Во вторник у нас фактически украли самолет - он вылетел в Иран с неизвестной группой пассажиров на борту вместо того, чтобы вывезти украинцев", - рассказал чиновник.

Енин также сообщил, что следующие три попытки по эвакуации украинских граждан также провалились, поскольку украинцам не удавалось попасть на территорию аэропорта.

Он также отметил, что последнюю неделю вся дипломатическая служба во главе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой работала в режиме "краш-теста".

 

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