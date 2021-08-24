Украина ​Индексация пенсий: кому, сколько и когда доплатят в первую очередь

2021-08-24 19:20

С 1 октября украинским пенсионерам поднимут пенсии. Повышение получат украинцы возрастом от 75 до 85 лет.

Об этом свидетельствует график повышения пенсий, утвержденный Пенсионный фондом Украины.

Пенсионеры от 75 до 85 лет начнут получать +400 грн к выплатам. Также минимальный размер пенсии для пенсионеров старше 75 лет, у которых достаточно стажа (35 лет у мужчин, 30 – у женщин), будет установлен на уровне 2500 гривен.

Кроме того, адресную доплату к пенсиям в размере 500 гривен ежемесячно уже получают пенсионеры старше 80 лет. При этом пенсии для них не могут быть меньше 2600 грн. Эти меры повысили доходы 1,4 млн пенсионеров.