Украина Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине

2021-08-24 21:20

Из Москвы полетели угрозы: можем обойтись без транзита газа по Украине

Российская Федерация готова обойтись без транзита газа в Европу по украинской территории. Но пока об этом речи не идет.

В частности, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что Москва готова обойтись, если "Киев не захочет транзита российского газа".

"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу, - ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину", - подчеркнул дипломат.

Напомним, ранее канцлер Германии Ангела Меркель высказалась за продление контракта между Россией и Украиной на транзит газа, действие которого истекает в 2024 году.

А российский президент Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транспортировать газ через Украину после 2024 года, но для этого нужно понимать, в каких объемах газ готова закупать Европа.