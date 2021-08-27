Украина В Украине официально разрешили отключать должников за коммунальные услуги - кому это сильно ударит по карману

2021-08-27 09:01

В Украине официально разрешили отключать домохозяйства из-за долгов по коммуналке, сообщает FinanceUA.

Ранее это было запрещено законодательством по условиям адаптивного карантина против коронавируса, но стало возможно после внесения изменений в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

До принятия таких изменений, на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и штрафов за задолженность за жилищно-коммунальные услуги и прекращение предоставления таких услуг.

Согласно правкам в законе данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемиологической опасности.

Поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.

Чтобы возобновить предоставление коммунальных услуг в случае отключения, бытовым потребителям помимо погашения своей задолженности придется также оплатить повторное подключение. А это еще плюс 600 - 2 000 грн.