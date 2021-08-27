Украина Вузам Украины разрешили аннулировать дипломы и ученые степени - как не лишиться образования

2021-08-27 19:28

Кабмин одобрил порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров. Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

При этом сами вузы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения.

Отмечается, что процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства.

Человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

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