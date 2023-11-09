ВОЙНА В Украине Вступ на вечірню та заочну форми навчання у 2024 році не скасовано - скандальний законопроєкт змінили

2023-11-09 12:30

Верховна Рада ухвалила закон, який регулює вступ до закладів вищої освіти у 2024 році. При цьому про те, що у 2024 році не буде проводитися набір вступників на вечірню та заочну форми навчання, не йдеться.

Про це народний депутат Ярослав Железняк повідомив у Телеграм.

Як розповів Железняк, за ухвалення в цілому закону про внесення змін до деяких законів України щодо державної підсумкової атестації та вступної кампанії 2024 року (законопроєкт №10092) проголосували 285 народних депутатів.

Згодом він уточнив, що з документа були вилучені норми про скасування вступу на вечірню і заочну форми освіти.

“Якщо відкрити рішення Комітету з освіти, то побачите що всі норми законопроекту щодо заочної форми були вилучені з законопроєкту”, — написав Железняк.

Конкретніше, йдеться про ось цю частину: “у пункті 1: а) абзац третій підпункту 1 викласти в такій редакції: “З 2024 року не проводиться набір вступників для здобуття ступеня вищої освіти молодшого бакалавра;”. Її, наголосив депутат, вилучили з тексту законопроєкту.

“Тому…. Заочну форми навчання у вишах з наступного року не скасовували”, — прокоментував депутат інформацію про ухвалення законопроєкту 10092.

Конкурсний відбір у виші буде здійснюватися за результатами ЗНО 2021 року та/або вступних випробувань 2022–2024 року, проведених з використанням організаційно-технологічних процесів зовнішнього незалежного оцінювання та творчого конкурсу (конкурсу фізичних здібностей) у передбачених законодавством випадках.

Також встановлюється, що вступні випробування для участі в конкурсному відборі на навчання у вишах включають українську мову, математику, історію України та предмет на вибір (фізика, хімія, біологія, іноземна мова, географія, українська література).

“Здобувачі освіти, які завершують здобуття кожного рівня повної загальної середньої освіти у 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 навчальних роках, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. Для учнів, які завершують здобуття початкової середньої освіти у 2024 році, проводиться державна підсумкова атестація в режимі пілотування”, — йдеться також у документі.

Національний мультипредметний тест — це форма проведення вступного випробування для здобуття вищої освіти в Україні, запроваджена в 2022 році через повномасштабне російське вторгнення в Україну. НМТ тимчасово замінює традиційні вступні випробування у форматі ЗНО.