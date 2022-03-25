ВОЙНА В Украине Верховная Рада отменила ВНО. В 2022 году поступать в вузы можно будет по упрощенной процедуре

2022-03-25 18:34

Верховная Рада отменила сдачу государственной итоговой аттестации, внешнего независимого оценивания (ВНО), единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания в 2022 году.

Согласно принятому документу:

выпускники 2021-2022 учебного года освобождаются от прохождения итоговой аттестации;

поступление в вузы в этом году пройдет по упрощенному механизму без использования результатов ВНО, единого вступительного экзамена и единого профессионального вступительного испытания.

По словам главы подкомитета по вопросам высшего образования, нардепа Юлии Гришиной, решение об отмене ВНО вынужденное, поскольку инфраструктура, особенно учебные заведения, находятся под угрозой российских обстрелов, сообщается на сайте партии Слуга народа.

"Вступительная кампания в украинские вузы в этом году не отменяется, но пройдет по специальной процедуре, над которой сейчас работают представители комитета по вопросам образования и науки вместе с Министерством образования и науки. Это будет простой, понятный, а главное – прозрачный механизм вступления", – добавила она.

Вступительная кампания будет упрощена только на 2022 год.