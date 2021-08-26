Министр рассказал, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы

Количество работающих в стране неуклонно сокращается. Из-за роста количества пенсионеров, единственным выходом в Кабмине видят введение накопительной пенсии
Поколению граждан Украины в возрасте 40 лет не стоит рассчитывать на получение пенсионных выплат.
Об этом, со ссылкой на интарвью министра финансов Украины Сергея Марченко, сообщает информациоенное пгентство "Интрофакс-Украина".
"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - заявил министр.
Ндинственным выходом из данной ситуаии Марченко считает введение накопительноой пенсионной системы.