Украина Министр рассказал, на какие пенсии могут рассчитывать украинцы

2021-08-26 20:40

 

Количество работающих в стране неуклонно сокращается. Из-за роста количества пенсионеров, единственным выходом в Кабмине видят введение накопительной пенсии

Поколению граждан Украины в возрасте 40 лет не стоит рассчитывать на получение пенсионных выплат.

Об этом, со ссылкой на интарвью министра финансов Украины Сергея Марченко, сообщает информациоенное пгентство "Интрофакс-Украина".

"Мне сорокалетнему на пенсию в нынешних условиях рассчитывать не стоит", - заявил министр.

Ндинственным выходом из данной ситуаии Марченко считает введение накопительноой пенсионной системы.

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Украина

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Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию 2021-08-26 20:00