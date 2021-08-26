Украина Минфин занялся подсчетом доходов украинцев

2021-08-26 21:40

 

Министерство финансов разрабатывает законопроект о доходах

Министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что ведомство начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов.

Документ может быть представлен в текущем году, сообщил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"О косвенных методах мы пока что не говорим, поскольку вот-вот начали только разрабатывать законопроект", – сказал Марченко, однако добавил, что документ может появиться в 2021 году.

"Мы сторонники именно этой модели. Это вопрос дискуссионный. Многие не поддерживают косвенные методы определения доходов, боятся фискального давления, еще чего-то. Для меня это нормальная история - когда налоговая может оценить после декларирования прироста состояния кого бы то ни было", – пояснил министр финансов.

Он указал, что введение косвенных методов выявления доходов были основным условием Международного валютного фонда (МВФ) относительно старта системы добровольного декларирования доходов.

"Да, у МВФ были замечания (относительно закона о добровольном декларировании – ИФ), в частности, относительно порядка применения. Основное условие МВФ – применение косвенных методов контроля", – отметил Сергей Марченко.

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