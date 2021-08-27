Украина В Днепре, Днестре и Северском Донце выявили следы антиковидных препаратов

2021-08-27 20:34

В водах рек Днепр, Днестр и Северский Донец обнаружили остатки медицинских препаратов, которые используют для лечения коронавируса. Об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Михаил Хорев.

Так, выводы экспертов свидетельствуют о том, что «ковидных» препаратов в воде обнаружили очень много, а в Минэкологии объяснили это тем, что «большое количество людей лечится, и это все попадает туда».

Отметим, что Днестр, беря начало в Карпатах, впадает на территории Одесской области в Днестровский лиман, который соединен с Черным морем.

Помимо этого, река Днестр — источник водоснабжения Одессы. Водозабор расположен на расстоянии 21 км от впадения реки в Днестровский лиман, в районе с. Маяки, в 33 км от Одессы.

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КАК ВЫБРАТЬ СЛАДКУЮ ДЫНЮ БЕЗ НИТРАТОВ - основные признаки и критерии зрелости 2021-08-27 16:31
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