Мир Молдова резко урезала лимиты газа для непризнанного приднестровья - начались отключения

2025-04-08 11:30

Поставки газа в так называемую "Приднестровскую Молдавскую республику" приостановили на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба "лидера" региона Вадима Красносельского. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

У квази-главы Приднестровья заявили, что поставка газа приостановилась 5 апреля.

"Перерыв, вызванный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", – заявили там.

Источники издания в Министерстве энергетики Молдовы уточнили, что поставки газа не прекращали, но объем снизили из-за отсутствия предоплаты за транзит газа, который осуществляет Moldovagaz.

По словам собеседника, объемы поставок сократили с 3 млн кубометров в сутки до 2,2 млн кубометров из-за не получения предоплаты за период с 9 по 22 апреля.