Мир Молдова резко урезала лимиты газа для непризнанного приднестровья - начались отключения

2025-04-08 11:30

Поставки газа в так называемую "Приднестровскую Молдавскую республику" приостановили на несколько дней. Об этом сообщила пресс-служба "лидера" региона Вадима Красносельского. Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

У квази-главы Приднестровья заявили, что поставка газа приостановилась 5 апреля.

"Перерыв, вызванный техническими аспектами, продлится до 8-9 апреля", – заявили там.

Источники издания в Министерстве энергетики Молдовы уточнили, что поставки газа не прекращали, но объем снизили из-за отсутствия предоплаты за транзит газа, который осуществляет Moldovagaz.

По словам собеседника, объемы поставок сократили с 3 млн кубометров в сутки до 2,2 млн кубометров из-за не получения предоплаты за период с 9 по 22 апреля.

subscriber subscriber

Еще по теме

Лидер ХАМАС заявил, что принял новое предложение о прекращении огня в секторе Газа

2025-03-31 13:32

Украина получит еще 100 млн кубометров сжиженного природного газа из США - контракт подписан

2025-03-19 12:30

Румыния начинает добычу газа на одном из крупнейших месторождений в Черном море

2025-03-12 09:35

ХАМАС под давлением Египта согласился передать Палестинской автономии контроль над Газой

2025-02-20 09:31

Еще новости в разделе "Мир"

Молдова резко урезала лимиты газа для непризнанного приднестровья - начались отключения

2025-04-08 11:30

В Финляндии закрыли последнюю в стране угольную теплоэлектростанцию

2025-04-05 08:28

Продажи автомобилей Tesla в мире резко упали из-за одиозной политики Илона Маска

2025-04-04 13:30

В Литве из болота вытащили броневик, из которого пропали четверо военнослужащих США

2025-04-01 11:30
Все статьи раздела "Мир"

Мир

Молдова резко урезала лимиты газа для непризнанного приднестровья - начались отключения 2025-04-08 11:30
В Финляндии закрыли последнюю в стране угольную теплоэлектростанцию 2025-04-05 08:28
Продажи автомобилей Tesla в мире резко упали из-за одиозной политики Илона Маска 2025-04-04 13:30
В Литве из болота вытащили броневик, из которого пропали четверо военнослужащих США 2025-04-01 11:30