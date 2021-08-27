Украина Нападник на Порошенка потрапив до реанімації з алкогольною інтоксикацією

2021-08-27 14:00

Адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що хлопця 1999 року народження, який облив п’ятого президента зеленкою в обличчя під час Маршу Захисників України на Хрещатику, випустили з відділку поліції без жодних запобіжних заходів. Після цього в компанії друзів він відмічав цю подію, та сильно перепив і потрапив до лікарні.

Відео заяви Голованя розповсюдила пресслужба «Євросолідарності» у Facebook.

«Людина, яка скоїла напад, її вже відпустили. Нам зараз повідомили, що не пред’явлено підозру, нічого не зроблено. Викликано на завтра, наскільки нам сказали, для повідомлення про підозру„, — сказав Головань.

За словами адвоката, нападник діяв не один, а у координації, як мінімум, з трьома особами. За його словами, у поліції начебто кваліфікували справу як дрібне хуліганство.

Водночас згідно з інформацією телеграм-каналу «Вахтёр Феофании„, чоловік, який облив зеленкою Петра Порошенка на День Незалежності — це Пустовгар Ілля. На відео чоловік, який представляється народним депутатом «ЄС» Миколою Величковичем запитує лікарку нібито однієї з лікарень Чернігівщини. Та підтверджує йому, що о 6 ранку 25 серпня нападник на Порошенка потрапив до реанімації з алкогольною інтоксикацією. Хлопець провів там нібито кілька годин і залишив заклад.