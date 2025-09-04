Спорт Рома визначилась щодо участі українського нападника Артема Довбика в матчах Ліги Європи

2025-09-04 09:31

Рома завершила формування списку гравців, допущених до участі в матчах Ліги Європи в сезоні-2025/26.

До складу, опублікованого на офіційному сайті римського клубу, увійшов український нападник Артем Довбик, перехід якого в інший клуб "джаллороссі" безуспішно намагалися здійснити під час трансферного вікна.

28-річний українець був зареєстрований для єврокубкового турніру під звичним номером дев’ять.

На груповому етапі Ліги Європи на Рому чекають матчі з Ніццою, Ліллем, Вікторією Пльзень, Рейнджерс, Мідтьюлландом, Селтіком, Штутгартом та Панатінаїкосом.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Довбик зіграв за Рому у всіх турнірах 45 матчів, забив 17 голів і зробив чотири результативні передачі. У поточній кампанії українець взяв участь у двох іграх, не відзначившись результативними діями.

