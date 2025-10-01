Спорт Мюнхенська Баварія прагне подовжити контракт з провідним нападником Гаррі Кейном

2025-10-01 09:35

Баварія планує обговорити новий контракт зі своїм провідним нападником Гаррі Кейном.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль повідомив, що в команді зацікавлені у продовженні співпраці з 32-річним англійцем, контракт якого діє до літа 2027 року.

"Співпраця після 2027 року абсолютно можлива. Тому ми обговоримо з ним наступні кроки в спокійній атмосфері.

Він є справжнім лідером. Було б чудово продовжувати здобувати трофеї з ним, він сам про це говорив. Ми хочемо робити це разом з ним протягом ще тривалого часу", - наводить слова Еберля Sky Germany.

Як відомо, у цьому сезоні Кейн вже забив 15 голів і віддав три результативні передачі у восьми матчах за Баварію у всіх турнірах.