Спорт Мюнхенська Баварія прагне подовжити контракт з провідним нападником Гаррі Кейном

2025-10-01 09:35

Баварія планує обговорити новий контракт зі своїм провідним нападником Гаррі Кейном.

Спортивний директор мюнхенського клубу Макс Еберль повідомив, що в команді зацікавлені у продовженні співпраці з 32-річним англійцем, контракт якого діє до літа 2027 року.

"Співпраця після 2027 року абсолютно можлива. Тому ми обговоримо з ним наступні кроки в спокійній атмосфері.

Він є справжнім лідером. Було б чудово продовжувати здобувати трофеї з ним, він сам про це говорив. Ми хочемо робити це разом з ним протягом ще тривалого часу", - наводить слова Еберля Sky Germany.

Як відомо, у цьому сезоні Кейн вже забив 15 голів і віддав три результативні передачі у восьми матчах за Баварію у всіх турнірах.

subscriber subscriber

Еще по теме

Легенда Баварії Мануель Ноєр встановив черговий клубний рекорд в Лізі чемпіонів

2025-09-19 11:32

Зірковий нападник Ліверпуля і збірної Колумбії Луїс Діас підписав контракт з Баварією

2025-07-31 08:26

Легенда Баварії та збірної ФРН Томас Мюллер може приєднатися до однієї з команд МЛС

2025-06-27 12:29

Баварія втратила зіркового форварда - Лерой Сане переходить до Галатасарая на правах вільного агента

2025-06-12 10:27

Еще новости в разделе "Спорт"

Мюнхенська Баварія прагне подовжити контракт з провідним нападником Гаррі Кейном

2025-10-01 09:35

Манчестер Сіті прагне подовжити контракт з бразильським вінгером Савіньо до 2031 року

2025-09-30 09:25

Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що Ілля Забарний цілком виправдовує очікування

2025-09-29 13:32

Рекордна серія: Динамо Київ не програло вже 39 матчів УПЛ поспіль

2025-09-29 09:35
Все статьи раздела "Спорт"

Спорт

Мюнхенська Баварія прагне подовжити контракт з провідним нападником Гаррі Кейном 2025-10-01 09:35
Манчестер Сіті прагне подовжити контракт з бразильським вінгером Савіньо до 2031 року 2025-09-30 09:25
Головний тренер ПСЖ Луїс Енріке заявив, що Ілля Забарний цілком виправдовує очікування 2025-09-29 13:32
Рекордна серія: Динамо Київ не програло вже 39 матчів УПЛ поспіль 2025-09-29 09:35