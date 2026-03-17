Спорт Нападник Тоттенгема Рішарлісон досягнув позначки у 100 результативних дій в АПЛ

2026-03-17 14:42

Нападник Тоттенгема Рішарлісон у зустрічі з Ліверпулем відзначився голом, таким чином досягнувши позначки у 100 результативних дій в АПЛ.

Зазначається, що він став третім бразильцем, якому це вдалося, раніше цього досягали лише Роберто Фірміно (82 голи та 50 асистів) і Габріель Жезус (78 голів та 40 асистів).

Цікаво, що у цьому поєдинку Ліверпуль - Тоттенгем були зафіксовані унікальні показники для обох команд.

Наразі у Рішарлісона в англійському чемпіонаті 73 забитих м'ячі та 27 результативних передач.