Украина Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ

2021-08-28 13:30

 

Облгазсбыты не имеют возможности без ведома потребителей переводить их на другой тариф.

Об этом  рассказал замглавы правления "Ассоциации поставщиков энергоресурсов" Евгений Степанов.

Журналистка отметила, что многие потребители получили платежки с большими, чем обычно сумами для оплаты газа. Она предположила, что людей без предупреждения перевели на модель "равномерный платеж и поинтересовалась, возможно ли исправить данную ситуацию.

"Для изменения тарифа нужно подписать новое "заявление-присоединение". У потребителей, которые переведены на тариф "Твой газ. Равномерный платеж" совсем другая форма платежки. Причина некорректных начислений, очевидно, имеет другое объяснение – или потребитель имел долг за газ, или зимой передавал заниженные показатели, или же это действительно некорректные данные", – объяснил Степанов.

Эксперт считает, что многие люди делали передачу показаний счетчиков в разы ниже реальных потребленных объемов. По его словам, после завершения отопительного сезона операторы газораспределительных сетей начали инвентаризацию показаний газовых счетчиков, чтобы привести данные на платформе оператора ГТС в соответствие с реальными объемами потребления.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Минздраве сделали важное заявление о декларациях с семейным врачом: что нужно знать украинцам

2021-08-26 21:00

Сорокалетним украинцам не стоит рассчитывать на пенсию

2021-08-26 20:00

Россия заявила о готовности обойтись без транзита газа по Украине

2021-08-24 21:20

Еврокомиссия будет отслеживать выполнение США и ФРГ договора по газопроводу Северный поток-2

2021-08-23 15:20

Еще новости в разделе "Украина"

Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ

2021-08-28 13:30

В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло

2021-08-28 13:00

Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре

2021-08-28 12:30

Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны

2021-08-28 12:00
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ 2021-08-28 13:30
В Украине резко изменятся цены на подсолнечное масло 2021-08-28 13:00
Стало известно, что будет с пенсиями украинцев в сентябре 2021-08-28 12:30
Укрзализныця показала новые плацкартные вагоны 2021-08-28 12:00