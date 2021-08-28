Украина Украинцам назвали причину завышенных сумм в платежках за газ

2021-08-28 13:30

Облгазсбыты не имеют возможности без ведома потребителей переводить их на другой тариф.

Об этом рассказал замглавы правления "Ассоциации поставщиков энергоресурсов" Евгений Степанов.

Журналистка отметила, что многие потребители получили платежки с большими, чем обычно сумами для оплаты газа. Она предположила, что людей без предупреждения перевели на модель "равномерный платеж и поинтересовалась, возможно ли исправить данную ситуацию.

"Для изменения тарифа нужно подписать новое "заявление-присоединение". У потребителей, которые переведены на тариф "Твой газ. Равномерный платеж" совсем другая форма платежки. Причина некорректных начислений, очевидно, имеет другое объяснение – или потребитель имел долг за газ, или зимой передавал заниженные показатели, или же это действительно некорректные данные", – объяснил Степанов.

Эксперт считает, что многие люди делали передачу показаний счетчиков в разы ниже реальных потребленных объемов. По его словам, после завершения отопительного сезона операторы газораспределительных сетей начали инвентаризацию показаний газовых счетчиков, чтобы привести данные на платформе оператора ГТС в соответствие с реальными объемами потребления.