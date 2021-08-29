Украина Выплата пенсий в Украине с 1 сентября, важное решение Кабмина: "Три способа получить деньги"

2021-08-29 13:30

 

Украинцам разъяснили, будут ли в стране вводиться какие-либо изменения в выплате пенсий с сентября

Ранее правительство анонсировало, что с 1 сентября в Украине получить пенсию можно будет только через банк. Для этого всем получателям нужно было выбрать учреждение и открыть там счет. Но потом Кабмин решил отложить данное нововведение, так как банковская инфраструктура, как впрочем и украинцы, оказались неготовыми к столь резкому переходу. Это ввело многих граждан в заблуждение, о чем говорится на сайте "Укрпочты".

То есть, на 1 сентября в Украине не будет никаких изменений в выплате пенсий, все остается по-прежнему. Есть три способа получить деньги:

- по почте;

- через банк;

- и маломобильным группам населения пенсию могут доставлять домой.

Обязательный переход в банк правительство перенесло на 2023 год. В «Укрпочте» отметили, что основная причина задержки - неготовность банковской инфраструктуры. На сегодня только 4% городов в Украине оснащены в полной мере банкоматами, а это значит, что 13 млн украинцев не имеют возможности пользоваться банковскими услугами.

Отметим, если к 2023 году человек самостоятельно не выберет банк, то орган, осуществляющий выплату, сделает это за него.

 

 

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