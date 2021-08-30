Украина Прибавки к пенсии в сентябре: кто получит доплаты

2021-08-30 17:40

В Украине на сегодняшний день средняя пенсия составляет 3700 грн. К концу года может достичь 3900 грн.

Об этом министр социальной политики Марина Лазебная, передает «НВ Украина» в понедельник, 30 августа.

В Пенсионном фонде и Министерстве социальной политики заверили, что никаких изменений в порядке выплаты и доставки пенсий с 1 сентября 2021 не будет. Информация о том, что с этой даты пенсионеров массово и принудительно переведут на обслуживание в банках, не соответствует действительности.

Это означает, что в сентябре пенсионеры по-прежнему будут иметь право выбирать порядок выплаты пенсии: в денежной форме или через учреждения банков.

Соответствующая норма содержится в законе об общеобязательном государственном пенсионном страховании. Пенсия выплачивается ежемесячно не позднее 25 числа расчетного месяца.

В своем постановлении от 26 мая 2021 (№ 546) Кабмин внес изменения, которые сохраняют нынешний способ получения пенсий и денежной помощи до 2023 года.

В то же время постановление предусматривает проведение конкурсного отбора организаций, которые будут предоставлять услуги доставки пенсий по месту жительства получателей, но только с начала 2023 года.

«Если пенсионер выбрал получения пенсии через почту, то выплата пенсии будет продолжаться осуществляться по почте. Если пенсионер выбрал банк, то выплата пенсии осуществляется через банк.

Если маломобильное лицо изъявило желание, чтобы пенсию доставляли домой, то ему будут доставлять пенсию домой. Обращаем внимание, что Пенсионный фонд Украины оплачивает услуги по доставке пенсии», — напоминают в Минсоцполитики.

Пенсию с доставкой по месту фактического проживания пенсионера выплачивает национальный оператор почтовой связи — Укрпочта. Выплаты можно получать в почтовых отделениях или оформить доставку пенсии на дом — независимо от возраста пенсионера, состояния его здоровья (наличия инвалидности) или потребности в постоянном постороннем уходе.

В сентябре индексация пенсий проводиться не будет. В сентябре перерасчета пенсий работающим пенсионерам не будет. В последний раз такой перерасчет с учетом страхового стажа, полученного после назначения пенсий, или страхового стажа и зарплаты, полученных после назначения пенсий проходил с 1 марта 2021 года.

Тогда пенсии выросли на 11% для 7,9 млн пенсионеров, минимальный размер повышения составил 100 грн.

Кроме того, с 1 июля провели индексацию пенсий для еще около миллиона пенсионеров.

Министр социальной политики Марина Лазебная объяснила, что это «та категория людей, которая не попала в индексации» до этого: пенсионеры, которым начали выплачивать пенсии в 2018—2020 годах, а также те, кто получает минимальную пенсию.

Следующая индексация пенсий планируется в марте 2022 года — на 11%. В сентябре 2021 надбавки к пенсиям в Украине не запланированы.