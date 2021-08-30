Украина Цены на электроэнергию будут повышать постепенно

2021-08-30 19:20

Правительство должно разработать план постепенного повышения цены электроэнергии для населения до уровня промышленности.

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым до конца года должны разработать план постепенного перехода к экономически обоснованной цене на электроэнергию для населения.

При этом необходимо обеспечить социальную защиту лиц, нуждающихся в господдержке и помощи.

Также до 30 сентября должны разработать и утвердить план установления справедливой стоимости электоэнергии для бытовых потребителей.

Кроме того, Кабмин должен обеспечить переход от товарного к финансовому механизму ПСО на участников рынка с обеспечением доступности электроэнергии для бытовых потребителей с 1 октября 2021 года. В частности, возложив спецобязанности на Укрэнерго и облэнерго.

Также власти проанализируют соотношение стоимости электроэнергии в стоимости ее распределения и передачи в составе тарифа, но не только на предмет обоснованности такого соотношения.

Также власти должны проанализировать структуру собственности всех операторов распределения электроэнергии и поставщиков универсальных услуг и установить реальных конечных бенефициарных владельцев.

Как известно, с 1 октября при потреблении до 250 кВт в месяц тариф на электроэнергию составит 1,44 грн/кВт. Для тех, кто потребляет больше, тариф остается прежним - 1,68 грн/кВт. Эти тарифы будут действовать до мая следующего года.