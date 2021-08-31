Украина Перемирие на Донбассе за сутки нарушено более десяти раз, в рядах ВСУ снова потери и раненые

2021-08-31 12:23

За минувшие сутки сепаратисты Донбасса 11 раз нарушили режим прекращения огня. Один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщает штаб ООС, в районе Новозвановки враг трижды обстреливал наши позиции из минометов 120-го калибра, противотанковых ракетных комплексов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.

Недалеко от Шумов сепаратисты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, а возле Троицкого – из крупнокалиберных пулеметов. В направлении Катериновки велся огонь из автоматических станковых гранатометов.

В Новотошковском противник обстреливал украинские позиции из станковых противотанковых гранатометов. Кроме того, в этом районе с беспилотника была сброшена граната ВОГ-17.

В районе Водяного враг вел огонь из ручных противотанковых и автоматических станковых гранатометов. В Широкино обстреливали позиции ВСУ из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Также на границе Донецкой и Луганской областей зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Вследствие вражеского огня один военнослужащий из состава Объединенных сил погиб, другой – получил ранения. Также, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, один военный получил минно-взрывную травму", – рассказали в штабе ООС.

Раненых бойцов срочно доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитников – средней степени тяжести.

Кроме того, по состоянию на сегодняшнее утро, сепаратисты три раза обстреляли позиции ООС. В направлении Широкино они открыли огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в районе Новозвановки – из минометов 120-го калибра. Также возле Нью-Йорка велся огонь из станковых противотанковых гранатометов.