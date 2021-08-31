Украина Бархатный сезон отменяется, в Украину ворвется резкое похолодание: детали прогноза на сентябрь

2021-08-31 19:00

В этом году осень климатическая совпадает с календарной в Украине

Синоптик Укгидрометцентра Наталья Птуха сообщила, что последние дни августа - "лебединая песня" бархатного сезона, далее в стране резко похолодает, пишут "Факты".

Так, 1 сентября в западных и северных областях, частично центральных, уже будет ощущаться влияние более прохладной воздушной массы, ожидаются дожди. В частности, на западе днем будет не более 18 градусов, и из дома лучше выходить, "вооружившись" зонтом.

На севере, в т.ч. и в Киеве утро 1 сентября будет еще более-менее теплым, +22 градуса, а вот во второй половине похолодает и есть большая возможность осадков.

Что касается остальной территории Украины — до большинства центральных областей, юга и востока фронт доберется уже 2 сентября, в этот день там будут преобладать дожди с ветрами.

В целом в сентябре, по словам Натальи Птухи, установится малооблачная спокойная погода, но при этом прохладная. Днем солнца будет достаточно (на севере 17-19 градусов тепла, на западе - 15-17, а на юге еще можно рассчитывать на 22-23). Ночью при этом температура воздуха будет значительно снижаться (на севере 9-12 градусов, на юге - 12-14).

Возможны даже ранние заморозки — по западным и северным областям, до южных они еще не доберутся.

Синоптик отметила, что с резким похолоданием в начале сентября, бархатный сезон практически отменяется. На побережье первые дни осени будут уже довольно прохладными для отдыха. Дожди там ожидаются только к вечеру 1 сентября и на следующий день. А в дальнейшем будет преобладать мягкая и спокойная погода, без осадков, но прохладная.

При этом Наталья Птуха обнадежила, что погода, которую в народе называют бабьем летом, несколько дней еще может быть как в сентябре, так и в октябре.