Украина Осенью украинским пенсионерам повысят выплаты: повезет не всем

2021-08-31 19:40

С 1 октября в Украине для пенсионеров в возрасте от 75 до 80 лет установят минимальный размер выплаты на уровне 2500 грн. Кроме того, они будут получать дополнительную надбавку к пенсии в размере 400 грн.

Осенью украинцам не стоит ждать повторной индексации пенсий, заявляла во время своего выступления в украинском парламенте министр социальной политики Марина Лазебная.

Ближайшее повышение пенсионных выплат ожидается с 1 декабря. Размер минимальной пенсии вырастет до 2600 грн. у мужчин в возрасте от 65 лет со стажем 35 лет и женщин со стажем 30 лет.

Также минималка увеличится для всех категорий пенсионеров с 1854 до 1934 грн., рост составит 4,34%.

Ранее мы писали, что в будущем около 53% женщин и 65,5% мужчин в Украине не будут иметь права на выход пенсию при достижении 60 лет. И эта цифра будет постоянно расти из-за отсутствия у людей необходимого страхового стажа.