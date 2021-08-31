Украинцы имеют право получить пенсию умерших родственников: подробности

Украинцы имеют право получить недополученные пенсии своих покойных родственников, которые им начислили до дня смерти.
Об этом сообщила газета «Пенсионный курьер» на своей странице в Facebook.
Выплату имеют право получить члены семьи покойного пенсионера, которые проживали вместе с ним.
Также на эту выплату могут рассчитывать нетрудоспособные родственники покойного пенсионера, которые были на его иждивении.
К близким родственникам покойного пенсионера могут относиться:
Заявление о выплате средств нужно в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера.
Однако, если родственники не подадут заявление, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.