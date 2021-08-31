Украина Украинцы имеют право получить пенсию умерших родственников: подробности

2021-08-31 21:00

Украинцы имеют право получить недополученные пенсии своих покойных родственников, которые им начислили до дня смерти.

Об этом сообщила газета «Пенсионный курьер» на своей странице в Facebook.

Выплату имеют право получить члены семьи покойного пенсионера, которые проживали вместе с ним.

Также на эту выплату могут рассчитывать нетрудоспособные родственники покойного пенсионера, которые были на его иждивении.

К близким родственникам покойного пенсионера могут относиться:

отец (мать), если они являются лицами с инвалидностью или достигли пенсионного возраста;

дети не достигшие 18 лет (или старше, если они стали лицами с инвалидностью до достижения 18 лет);

муж (жена), а в случае их отсутствия – один из родителей, брат или сестра умершего кормильца независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) не работают и заняты уходом за ребенком покойного до достижения им 8 лет.

В случае отсутствия таких членов семьи, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.

Заявление о выплате средств нужно в течение шести месяцев с момента смерти пенсионера.

Однако, если родственники не подадут заявление, выплата, которая принадлежала пенсионеру, войдет в состав наследства.