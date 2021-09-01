Украина Украинский министр добивается очистки Google и YouTube от российского контента

2021-09-01 13:12

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров провел переговоры с вице-президентом Google Караном Бхатия. Они обсудили дальнейшие планы по сотрудничеству между Украиной и Google.

Как сообщил Федоров в своем Telegram-канале, во время встречи он поднял проблему российского контента на главной странице украинского YouTube Music и YouTube.

"Чтобы больше не повторялись такие кейсы, мы предложили компании привлечь независимых украинских редакторов, которые будут подбирать контент. Это откроет возможности для развития украинской музыкальной и креативной индустрии", - пояснил он.

Также чиновник рассказал, что он обсудил с вице-президентом Google возможность доступа украинцев к Фонду YouTube Shorts - специальной программе поддержки креаторов.