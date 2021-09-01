Украина Эвакуацию из Афганистана запросили почти две сотни украинцев - в МИД пояснили, что с ними будет

2021-09-01 14:00

Еще около 200 граждан Украины просят эвакуировать их из Афганистана. Но ситуация с количеством желающих постоянно меняется.

"Кто-то, например, две недели о себе не заявлял, а потом заявил. А кто-то заявил, а затем полетел на другом самолете, потому что появилась такая возможность. Поэтому эта цифра плавает, но никто не будет брошен на произвол судьбы", – сообщил сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в комментарии Громадському.

Министр отметил, что в Афганистане оставляются люди, в том числе дети и женщины, для которых выехать сейчас оттуда – это возможность избежать угрозы их жизни и безопасности.

Накануне в МИД Украины сообщили, что продолжат эвакуацию из Афганистана после 31 августа. В то же время маршруты возвращения граждан власть может скорректировать в зависимости от развития ситуации в аэропорту Кабула.