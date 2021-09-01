Украина Кабмин изменил порядок расчета средней заработной платы. Как именно

2021-09-01 22:00

 

Правительство пошло на уступки крупному и среднему бизнесу

На заседании 1 сентября 2021 года Кабинет министров изменил порядок расчета средней заработной платы.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за два месяца, или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.

Что изменилось

Представители среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников, постоянно обращались к правительству с предложениями упростить процедуру начисления. В итоге правительство сегодня решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.

Согласно утвержденному документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.

Ранее Министерство социальной политики расписало правила введения ежемесячной доплаты по 300 гривен пенсионерам в возрасте от 70 до 75 лет. Выплаты собираются начать с 1 октября 2022 года, а с 2023 года ввести их индексацию.

Каждый пятый украинец работает неофициально и не платит налоги со своих доходов. Таким образом, бюджет страны недополучает минимум 42,5 миллиарда гривен ежегодно.


В Украине у каждого третьего предприятия, которое проверила Государственная служба Украины по вопросам труда, выявили проблемы с трудовым законодательством.

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