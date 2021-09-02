Украина Оформление субсидий: куда и когда нужно подавать документы

2021-09-02 21:40

Украинцам предоставляется 5 месяцев, чтобы переоформить субсидии на коммунальные услуги.

Журналисты собрали всю необходимую информацию о том, как получить субсидию, какие для этого должны быть условия, и куда обращаться.

Куда обращаться:

через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;

в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;

заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;

через электронный сервис на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Необходимо предоставить такие документы: