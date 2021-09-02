Украина Оформление субсидий: куда и когда нужно подавать документы

2021-09-02 21:40

 

Украинцам предоставляется 5 месяцев, чтобы переоформить субсидии на коммунальные услуги.

Журналисты собрали всю необходимую информацию о том, как получить субсидию, какие для этого должны быть условия, и куда обращаться.

Куда обращаться:

  • через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;
  • в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
  • заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
  • через электронный сервис на официальном веб-сайте Минсоцполитики.

Необходимо предоставить такие документы:

  1. Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
  2. Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
  3. Справка о доходах (в случае необходимости);
  4. Копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
  5. Договор найма (аренды) жилья (в случае наличия);
  6. Другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости).
subscriber subscriber

Еще по теме

Зеленский подпишет в США "стратегические документы" с Пентагоном, Госдепом и NASA

2021-08-31 20:20

В Минздраве сделали важное заявление о декларациях с семейным врачом: что нужно знать украинцам

2021-08-26 21:00

Шмыгаль рассказал, куда Украина потратит финансовую помощь МВФ

2021-08-26 19:20

​Индексация пенсий: кому, сколько и когда доплатят в первую очередь

2021-08-24 19:20

Еще новости в разделе "Украина"

Оформление субсидий: куда и когда нужно подавать документы

2021-09-02 21:40

Тысячи хасидов, полиция и карантин: как Умань готовится к Рош га-Шана

2021-09-02 21:20

В Украине дорожает автогаз: мониторинг цен

2021-09-02 18:40

Метеорологи прогнозируют в октябре первый снег

2021-09-02 18:20
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Оформление субсидий: куда и когда нужно подавать документы 2021-09-02 21:40
Тысячи хасидов, полиция и карантин: как Умань готовится к Рош га-Шана 2021-09-02 21:20
В Украине дорожает автогаз: мониторинг цен 2021-09-02 18:40
Метеорологи прогнозируют в октябре первый снег 2021-09-02 18:20