Оформление субсидий: куда и когда нужно подавать документы
2021-09-02 21:40
Украинцам предоставляется 5 месяцев, чтобы переоформить субсидии на коммунальные услуги.
Журналисты собрали всю необходимую информацию о том, как получить субсидию, какие для этого должны быть условия, и куда обращаться.
Куда обращаться:
- через уполномоченных лиц территориальных общин (в том числе старостаты) и ЦНАП;
- в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения райгосадминистраций, исполнительных органов городских советов;
- заполненные бланки можно отправить по почте в адрес органа социальной защиты населения;
- через электронный сервис на официальном веб-сайте Минсоцполитики.
Необходимо предоставить такие документы:
- Заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- Декларация о доходах и расходах лиц, обратившихся за назначением жилищной субсидии;
- Справка о доходах (в случае необходимости);
- Копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- Договор найма (аренды) жилья (в случае наличия);
- Другие документы, необходимые для рассмотрения вопроса по существу (в случае необходимости).