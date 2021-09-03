Украина Украина может получить от Всемирного Банка до 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом

2021-09-03 14:46

В Вашингтоне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах.

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - написал глава Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что сотрудничество ВБ и МОЗ Украины продолжается по ряду вопросов: