Украина Украина может получить от Всемирного Банка до 150 млн долларов на борьбу с коронавирусом

2021-09-03 14:46

В Вашингтоне министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко провел встречу с директором Всемирного банка по человеческому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Фадией Саадах. 

"Обсудили текущее состояние реализации Министерством трех проектов Всемирного Банка с общим объемом займа 439,7 млн долларов. Получил заверения о возможности дополнительного финансирования в размере до 150 млн долларов, в случае необходимости, на экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинацию в Украине", - написал глава Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Министр напомнил, что сотрудничество ВБ и МОЗ Украины продолжается по ряду вопросов:

  • ретроактивное финансирование закупки вакцины Comirnati производства Pfizer;
  • закупка холодильного оборудования для учреждений здравоохранения первичного звена, которое усовершенствует холодовую цепь логистики вакцин;
  • дополнительное оснащение лабораторий оборудованием и тест-системами;
  • сероэпидемиологическое исследование для изучения серопозитивности по коронавирусу;
  • работа национального контакт-центра по вопросам противодействия распространению коронавирусных болезней;
  • серия тренингов для медицинских работников и другие мероприятия.
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