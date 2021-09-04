Украина Украинцы бросились скупать валюту, в Нацбанке объяснили, что происходит: "Впервые за полгода..."

2021-09-04 14:00

Резкое падение курса доллара в августе заставило украинцев бежать в обменники

В Украине за последний летний месяц в банках и пунктах обмена было куплено на 245 млн долларов иностранной валюты больше, чем продано. Об этом говорят цифры, которыми поделились на сайте Нацбанка. Отметим, покупка иностранной валюты превыила продажу впервые с февраля, то есть за полгода.

В приведенной ниже статистике указаны только обменные операции между физическими лицами (учитывается как наличный, так и безналичный обмен валют). За август: украинцы продали валюту на 2,38 млрд долларов (с начала года - на 16,52 млрд); купили - 2,62 млрд долларов (в целом за год - 14,74 млрд долларов); чистая покупка валюты - 245 млн долларов (1,78 млрд с января).

Отметим, чаще всего в период падения курса доллара украинцы стараются перевести накопленные гривневые сбережения в иностранную валюту.

После стремительного снижения курса доллара летом, "вечнозеленый" решил реабилитироваться в начале осени. Согласно курсу, установленному Нацбанком на пятницу, 3 сентября, доллар продают по 27,02 грн/дол. Это на 2 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Таким образом, официальный курс доллара поднялся выше 27 гривен впервые с конца июля. В последний раз он находился выше 26 июля - 27,048 гривен за доллар.