Кабмин существенно повысил пенсии: кто и сколько будет получать

2021-09-05 13:30

Кабмин повысил минимальную пенсию до 6000 грн, но не всем

Кабинет министров принял документ, который позволит окончательно завершить начатый Верховной Радой процесс повышения пенсий лицам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы. Речь идет о проекте постановления, которым внесены изменения в Порядок № 1210 в части изменения подхода к расчету размера пенсий по инвалидности "чернобыльцам".

Документ разработали в Министерстве социальной политики с целью реализации Закона № 1584, который предусматривает повышение пенсий для граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы.

Теперь минимальная пенсионная выплата для данной категории граждан не будет зависеть от размера прожиточного минимума в стране. По новым правилам, размер минимальной пенсии по инвалидности, которая наступила из-за увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть меньше:

для I группы инвалидности - 6000 гривен;

для II группы инвалидности - 4800 гривен;

для III группы инвалидности - 3700 гривен;

для детей с инвалидностью - 3700 гривен.

Следует отметить, что до сегодняшнего дня размер таких пенсионных выплат был привязан к прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Так, например, для лиц с I группой инвалидности пенсия составляла 180% данного показателя (3 337,2 грн), для II группы инвалидности – 160% (2996,4 грн), для III группы инвалидности – 145% (2688,3 грн), для детей с инвалидностью – 100% (1854 грн).

Также постановление дает право выбора лицам, получающим заработную плату за работу за пределами зоны отчуждения, на назначение пенсии либо на основе Закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", либо Закона "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

Помимо прочего, документом устанавливается, что минимальный размер пенсии по случаю потери кормильца составляет на одного нетрудоспособного - 50% пенсии по инвалидности умершего, а на двух и более нетрудоспособных членов семьи - 100%, которая распределяется между ними равными частями.