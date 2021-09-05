Украина Польша готовит сюрприз для украинских трудовых мигрантов: список выгод

2021-09-05 14:30

В Польше знают, как задержать у себя украинских заробитчан и бизнес: названы выгодные условия

Польское правительство готовит масштабные налоговые льготы для украинских трудовых мигрантов и предпринимателей. Об этом сообщила Всеукраинская ассоциация компаний по международному трудоустройству на своей странице в Facebook.

«Речь идет о правительственной программе «Польский Строй», которая предусматривает, что работники, среди которых большая часть украинцев, в первый год после переезда в Польшу будут платить в два раза меньше налогов, чем сами польские граждане. В течение следующих трех лет они смогут отнять 50% от налога, уплаченного за предыдущий год.

То есть иностранец, который перенесет свою налоговую резиденцию в Польшу, будет платить меньший налог на прибыль полных четыре года. Таким образом Польша хочет задержать у себя, в частности, и граждан Украины на более длительный срок. Налоговая льгота также будет охватывать мигрантов, которые впервые приедут в Польшу. Они также смогут в течение четырех лет платить налоги на льготных условиях.

Минфин Польши заявляет, что в течение четырех лет госбюджет будет финансировать этим людям взносы в пенсионный фонд и страхование на случай болезни», - сказано в сообщении.