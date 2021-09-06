Украина В киевской гимназии 200 детей заразились опасным вирусом

2021-09-06 20:20

Образцы, воды, готовой еды и продуктов, которые использовали в гимназии, отправили в Госпродпотребслужбу

На прошло неделе в одной из киевских гимназий ученикам стало плохо. У почти 200 воспитанников школьного заведения обнаружили диарею, рвоту и температуру.

Как сообщает ТСН, детям стало плохо 2 сентября после уроков. Домой они добирались уже с симптомами кишечной инфекции. На следующий день у одной из учениц диагностировали норовирус. Это один из типов кишечной инфекции.

Остальные дети анализ пока не сдавали, но отмечается, что за ними заражались и некоторые родители. Образцы, воды, готовой еды и продуктов, которые использовали в гимназии, отправили в Госпродпотребслужбу.

Норовирусная инфекция - это острая кишечная инфекция, возбудителем которой является норовирус - один из разновидностей энтеровирусов. Обычно симптомы проходят сами через 12-72 часа.

Напомним, в одном из детских садов Тернополя зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции. Все потерпевшие – воспитанники одной группы дошкольного учебного заведения.

Также сообщалось, что в Харьковской области в дестском саду №3, принадлежащего Слобожанскому горсовету, обнаружили вспышку кишечной инфекции. Пятеро заболевших детей ходили в старшую группу, а еще один - в среднюю, он оказался братом одного из инфицированных.