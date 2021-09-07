Украина Украинцам грозят штрафы из-за опавших листьев

2021-09-07 21:00

 

Во время сжигания листвы наносится большой вред окружающей среде, также украинцы вредят сами себе

В Украине нельзя сжигать опавшую листву. За это могут штрафовать.

Украинцам предлагают компостировать опавшую листву, передает ecopolitic.com.ua.

Во время сжигания листвы наносится большой вред окружающей среде, также украинцы вредят сами себе.

В процессе сгорания листьев выделяются угарный газ, окись азота, бензопирен и диоксины. Все это очень опасно для самого человека. Дым от таких очагов может вызвать спазмы бронхов, аллергию, кашель, головокружение.

Также одна тонна сожженных листьев выбрасывает в воздух 30 килограммов вредных веществ.

Поэтому сжигать листья нельзя, их надо компостировать. Для этого опавшую листву высыпают в яму, перемешивают с землей и добавляют воду. В результате получается компост — настоящее органическое удобрение.

За сжигание листвы украинцам грозит штраф. А в некоторых случаях может даже грозить уголовная ответственность.

Напомним, как сообщалось ранее, украинцы начали получать платежки за коммуналку со вписанными туда штрафами. В Киеве жильцам с долгами в платежки добавили новые начисления. В графе написана составляющая задолженность и процент годовых.

Также напомним, что Министерство социальной политики Украины планирует отменить норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ, что повлечет за собой сокращение субсидий для оплаты коммуналки.

 

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