Украина Перед началом отопительного сезона сразу три ТОП-менеджера Нафтогаза уходят в отставку

2021-09-08 12:04

В отставку решили подать три члена Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Это связано с голосованием за отстранение главы Нафтогаза Юрия Витренко. Остальные члены Набсовета увольнение не поддержали. Об этом сообщат РБК-Украина, ссылаясь на итоги заседания номинационного комитета Наблюдательного совета.

В отставку решили подать глава Набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. До этого накануне в Киеве все шестеро действующих членов встречались с главой правительства Денисом Шмыгалем. Он призвал их не идти на конфликт и найти общий язык с Витренко.

Напомним, в апреле главой Нафтогаза вместо уволенного Андрея Коболева стал Юрий Витренко. Причиной кадровых перестановок стали убытки компании в 2020 году в размере 19 млрд гривен. Члены Наблюдательного совета были против такого решения. Тогда Кабинет министров их отстранил. Позже отстраненных членов наблюдательного совета восстановили на срок до шести месяцев.

 

subscriber subscriber

Еще по теме

В Нафтогазе нашли простой способ избавиться от газового шантажа РФ и сохранить транзит

2021-09-03 15:15

Глава Нафтогаза заявил, что сертификация оператора Северного потока-2 в ЕС невозможна

2021-08-27 12:40

Нафтогаз повысил стоимость газа в августе

2021-08-05 19:00

В Нафтогазе предрекли коммунальный коллапс из-за индивидуального отопления

2021-07-24 12:30

Еще новости в разделе "Украина"

Перед началом отопительного сезона сразу три ТОП-менеджера Нафтогаза уходят в отставку

2021-09-08 12:04

Сепаратисты Донбасса применили тактику дистанционного минирования, пострадал украинский солдат

2021-09-08 11:45

Украина переходит в «желтую» зону карантина - какие школы обяжут перейти на дистанционную форму обучения

2021-09-08 09:02

фото На украинских дорогах нарушителей ПДД будут ловить скрытые патрули - фантомы

2021-09-08 08:14
Все статьи раздела "Украина"

Украина

Перед началом отопительного сезона сразу три ТОП-менеджера Нафтогаза уходят в отставку 2021-09-08 12:04
Сепаратисты Донбасса применили тактику дистанционного минирования, пострадал украинский солдат 2021-09-08 11:45
Украина переходит в «желтую» зону карантина - какие школы обяжут перейти на дистанционную форму обучения 2021-09-08 09:02
фото На украинских дорогах нарушителей ПДД будут ловить скрытые патрули - фантомы 2021-09-08 08:14