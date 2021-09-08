Украина Перед началом отопительного сезона сразу три ТОП-менеджера Нафтогаза уходят в отставку

2021-09-08 12:04

В отставку решили подать три члена Наблюдательного совета НАК Нафтогаз Украины. Это связано с голосованием за отстранение главы Нафтогаза Юрия Витренко. Остальные члены Набсовета увольнение не поддержали. Об этом сообщат РБК-Украина, ссылаясь на итоги заседания номинационного комитета Наблюдательного совета.

В отставку решили подать глава Набсовета Клэр Споттисвуд, Бруно Лескуа и Людо Ван дер Хейден. До этого накануне в Киеве все шестеро действующих членов встречались с главой правительства Денисом Шмыгалем. Он призвал их не идти на конфликт и найти общий язык с Витренко.

Напомним, в апреле главой Нафтогаза вместо уволенного Андрея Коболева стал Юрий Витренко. Причиной кадровых перестановок стали убытки компании в 2020 году в размере 19 млрд гривен. Члены Наблюдательного совета были против такого решения. Тогда Кабинет министров их отстранил. Позже отстраненных членов наблюдательного совета восстановили на срок до шести месяцев.