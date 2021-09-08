Украина Сепаратисты Донбасса применили тактику дистанционного минирования, пострадал украинский солдат

2021-09-08 11:45

За прошедшие сутки в районе проведения ООС зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны противника. Один украинский военный пострадал.

Как сообщает пресс-центр штаба ООС, сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем, ручных и станковых противотанковых гранатометов, а также стрелкового оружия. Кроме того, противник совершил дистанционное минирование противопехотными минами ПОМ-2 участка местности у населенного пункта Екатериновка.

"В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. После оказания первой медицинской помощи раненого транспортировали в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – удовлетворительное", – сказано в сообщении.