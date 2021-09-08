Украина Украинцы массово сдают валюту

2021-09-08 16:40

 

С начала сентября украинцы продали валюты на 30 млн долларов

Глава совета Национального банка Богдан Данилишин констатировал, что с начала сентября 2021 года чистая продажа наличной и безналичной иностранной валюты физическими лицами составила $30 млн.

Объем предложений опять вырос, тогда как в августе был зафиксирован чистый спрос на доллары. За прошедшую неделю чистая покупка Национальным банком иностранной валюты составила $152 млн, а с начала года – $1,3 млрд.

"Соотношение спроса и предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на межбанковском рынке в течение прошлой недели было близким к сбалансированному (с преобладанием предложения в сегменте операций спот и спроса в сегменте форвард)", – уточнил Данилишин.

Он также сообщил, что объем международных резервов НБУ сократился до $30,4 млрд из-за осуществления правительством выплат по внешним долгам.

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Украинцы массово сдают валюту 2021-09-08 16:40