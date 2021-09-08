Украина Кабмин предлагает ввести штрафы за плохое предоставление соцуслуг

2021-09-08 18:20

 

За нарушение закона будут платить от 11 тыс. 400 до 2,3 млн грн. Законопроект призван предотвратить такие трагедии, как пожар в доме престарелых в Харькове

Кабинет министров Украины предложил ввести штрафы за некачественное предоставление социальных услуг.

Соответствующий законопроект был поддержан на заседании правительства в среду.

В КМУ отметили, что проект закона должен исключить предоставление некачественных соцуслуг, которые могут составить угрозу для жизни людей. Вместе с тем, механизм контроля качества и ответственности за нарушение нормы пока не определён.

В частности, Кабмин предлагает ввести штрафы от 11,4 тыс. грн до 2,3 млн грн за нарушения.

Документ должен предоставлять защиту от таких трагедий, как пожар в доме престарелых в Харькове, произошедший 21 января. Тогда жертвами возгорания стали 15 человек.

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