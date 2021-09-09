Украина На Донбассе зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, ранены двое солдат ВСУ

2021-09-09 12:01

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня. Двое украинских военных были ранены. О действиях противника сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Как сообщает штаб ООС, в направлении Опытного и Авдеевки сепаратисты применили минометы 120-го калибра по позициям украинских защитников. Неподалеку Павлополя противник вел огонь из станковых противотанковых гранатометов. В районе Широкино наемники вели прицельный огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Также враг совершил прицельный обстрел из артиллерии калибра 122 мм вблизи Кряковки и Старогнатовки. У Золотого-4 наемники дважды обстреляли позиции ОС из ручных и станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Кроме того, на Луганщине зафиксировано пролеты трех вражеских беспилотников типа Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"В результате вражеского огня двое военнослужащих Объединенных сил получили осколочные ранения. После оказания первой медицинской помощи раненых транспортировали в лечебное учреждение. Состояние их здоровья - средней тяжести", - отметили в сводке.

 

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