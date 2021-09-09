Украинских пенсионеров ждут дополнительные выплаты, повезет не всем: "Более 5500 грн..."

Кабинет министров Украины решение о назначении государственной пожизненной стипендии для некоторых граждан
Размер выплат для некоторых украинцев составит более 5500 грн. Об этом сообщает Правительственный портал.
Размер выплат будет составлять три прожиточных минимума для лиц, утративших трудоспособность, независимо от размера пенсии или зарплаты, и в итоге ежемесячная сумма будет равняться 5 562 тыс. грн.
Выплаты стипендии осуществляться с 1 июня 2021 года.
Отметим, с 1 октября правителство готовится пересмотреть пенсии людям в возрасте от 75 до 80 лет. Планируется, что пенсионеры будут получать надбавку в размере 400 гривен. Минимальная пенсия для украинцев, достигших необходимого трудового стажа (20 лет для женщин и 25 лет для мужчин), будет повышена до 2500 гривен.
Отметим, пересмотр размера этих выплат должен был состояться в июле этого года, однако его перенесли.