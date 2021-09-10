Украина В Кабмине призвали местные власти не повышать тарифы на отопление для населения

2021-09-10 20:34

В Министерстве развития громад и территорий призвали местные власти не повышать тарифы на отопление для населения. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона по результатам селекторного совещания с главами областных государственных администраций.

"Мы совместно обсуждаем все насущные вопросы, чтобы отопительный сезон стартовал вовремя в каждом регионе и каждой громаде. Еще раз подчеркиваю, что тарифы на отопление для населения не должны расти. Это наша общая задача, мы должны ее выполнить", - цитирует пресс-служба министра развития громад и территорий Алексея Чернышова.

На начало сентября готовность зданий, объектов водоснабжения и водопроводно-канализационного хозяйства к старту отопительного сезона достигает почти 80%.

Ранее в Ассоциации городов Украины заявили, что для сохранения нынешних тарифов на тепло для населения необходимо ввести ряд компенсаторов для коммунальных предприятий. В частности, нужно направить субвенцию из госбюджета местным бюджетам на погашение разницы в тарифах за период 2016 - 2021 годов.

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Портал госуслуг "Дія" на один день остановит свою работу - известна причина 2021-09-10 13:12